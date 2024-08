Los Juegos Olímpicos de París 2024 van de a poco llegando a su fin y los atletas de México van regresando al país. Una de las que llegó hace unos pocos días fue Prisca Awiti, ganadora de la medalla de plata en judo la categoría de 63 kilos, que fue recibida con mucha efusividad.

De padre keniano, madre mexicana y nacida en Inglaterra, Awiti reveló que decidió representar a México en el judo. Esto se debe a que recibió un buen trato como deportista de alto rendimiento a diferencia de cuando vivía en Europa, y eso la convenció para defender la disciplina con los colores de la nación.

Prsica Amwiti logró una histórica medalla para México en judo. [Foto IMAGO]

Así lo explicaba en una conferencia de prensa: “Afortunadamente viví en diferentes ciudades y lo importante que me dio México fue su mentalidad, donde estaba antes me veían como un número”. Y agregó: “Yo estaba dando resultados y estaba bien, pero en el momento en el que no, sentí que ya me echaban a un lado”.

Y continuó destacando la calidez con la que fue recibida: “Sentí que cuando llegué a México, algo que fue importante para mí fue que me vieron como persona antes de que me vieran como deportista”. También comentó que lo más importante ha sido el apoyo de su familia.

Ahora desea una inspiración para futuras generaciones

Anwiti también reveló su deseo de poder ser un faro para las niñas que quieran practicar la disciplina. “Poco a poco va creciendo el judo. Creo que antes hacía falta creérselo”, aseveró. “La gente cree que se puede ganar una medalla, tener una referente que lo logró es lo que faltaba. Tal vez es la primera medalla que tiene México en judo, pero no será la última”, deslizó con ilusión.

