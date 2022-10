Dicen que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue y la noche de este domingo, el momento que tanto buscó Guillermo Almada desde su llegada al futbol mexicano finalmente sucedió. El técnico uruguayo se consagró por primera vez como campeón del futbol mexicano tras dos finales previas donde se había quedado en la orilla.

Almada llegó hace poco más de tres años a nuestro país para dirigir a Santos, esto después de su paso por el balompié ecuatoriano y de a poco hizo de los Guerreros un equipo competitivo, con un sello futbolístico basado en el dinamismo, así como la presencia de diferentes elementos juveniles que aportaban frescura a los Guerreros.

Para el torneo Guardianes 2021, Guillermo llegó a su primera Final con los laguneros. Cruz Azul fue el sinodal que tuvo ante su escuadra y ahí sufrió su primera amargura al caer 0-1 en el partido de Ida celebrado en Torreón y días más tarde igualar a uno en el Estadio Azteca, resultado que le dio el campeonato a los Cementeros.

Antes de alcanzar la gloria con los de la Bella Airosa, Guillermo Almada tuvo que experimentar otro doloroso descalabro. Esta vez fue en el torneo Clausura 2022, mismo donde Pachuca se colocó como el máximo favorito al título tras concluir la fase regular como líder general con 38 unidades y un futbol vistoso; sin embargo, Atlas supo hacer valer su condición de local en la Final de Ida, ganó 2-0 y para la vuelta soportó los embates Tuzos y pese a perder 2-1, fue bicampeón.

¡ALMADA YA ES CAMPEÓN!

La tercera fue la vencida para Almada. El Apertura 2022 representó una revancha inmediata tanto para él como para Pachuca y cinco meses después de aquella dolorosa noche contra La Academia, regresaron al Estadio Hidalgo para culminar una obra que empezaron a media semana en Toluca y quedarse así con un nuevo título, el séptimo para sus vitrinas y el primero para un técnico que ha demostrado grandes argumentos desde su arribo a México.