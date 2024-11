Una de las noticias principales en el futbol mexicano durante las horas recientes fue la de la posible exclusión de Pachuca o León del Mundial de Clubes 2025. Con su reglamento de la competición, FIFA puso en un lugar poco agradable a ambos clubes, quienes comparten dueño y, por ende, están en conflicto.

Resulta que, como es sabido ya, uno de los artículos del reglamento del Mundial de Clubes 2025 establece que no pueden participar dos clubes que tengan el mismo dueño. Y justamente, Tuzos y Esmeraldas incumplen con esa normativa, ya que son propiedad de Grupo Pachuca.

Es por eso que ahora, FIFA tendrá que tomar una decisión final al respecto. Mientras tanto, Guillermo Almada, entrenador de Pachuca, habló en rueda de prensa tras la derrota ante América y lanzó una contundente opinión en medio de toda la polémica por esta situación.

El descargo de Guillermo Almada por el Mundial de Clubes 2025

Mientras se aguarda por una resolución, el DT de los Tuzos no dudó y cuestionó la normativa de FIFA. “El reglamento se tiene que efectivizar antes de que estén los clasificados. Nos dieron la bienvenida tanto a nosotros como a León. Me parece que cambiar el reglamento sobre la marcha no es lo ideal”, comenzó.

“Cambiar las reglas del juego después de que estén clasificados los equipos no es justo”, añadió a continuación. Es decir, tanto Pachuca como León seguramente buscarán aferrarse a esta situación, catalogando de injusticia el hecho de que el reglamento no haya sido claro desde un comienzo.

“Son situaciones que no dependen de nosotros. Ojalá que la justicia deportiva prevalezca. Los dos equipos ganamos el lugar con méritos deportivos y nos demandó muchísimo esfuerzo. Si los dos equipos estamos es porque nos lo ganamos en la cancha, nadie nos regaló nada”, concluyó el entrenador.