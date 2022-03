Los Pumas de la UNAM ya están clasificados entre los cuatro mejores equipos de la Liga de Campeones de Concacaf, luego de una épica victoria con remontada y penales sobre New England. La otra cara de la moneda quedó reflejada este sábado en Liga MX, donde sufrieron una dura derrota como locales 3-1 sobre Necaxa que los dejó al borde de abandonar la zona de clasificación a playoffs.

Al entrenador Andrés Lillini, entonces, le queda una muy difícil decisión por delante. Si apusta todo a la Concachampions y descuida la clasificación en Liga MX se quedaría sin poder pelear por el título en el certamen doméstico y evidentemente no hay garantía alguna de que ello signifique poder conquistar el certamen internacional, que en semifinales cruzará a los suyos ante Cruz Azul.

Según Paco De Anda, el entrenador se encuentra ante un verdadero dilema porque no cuenta con una plantilla lo suficientemente grande y competitiva como para apostar a la Concachampions sin descuidar esa clasificación a los playoffs que no lo haga pensar en despedirse rápido de la Liga MX.

"Si mueves tus piezas, ya no compites igual. Y si no las mueves, físicamente no te va a alcanzar. Es un dilema para Lillini. No puede pelear por los dos torneos, no le va a alcanzar", señaló en ESPN. Y agregó: "La falta de reacción que se vio ante Necaxa tiene que ver con el tema físico. No te alcanza por el desgaste".

¿Cuándo juegan Pumas y Cruz Azul por semifinales de Concachampions?

Una de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf permitirá volver a vivir y por partida doble uno de los clásicos con más historia del futbol mexicano. El partido de ida tendrá lugar el próximo 5 de abril y Pumas será local ante Cruz Azul. La revancha, con localía de La Máquina, se disputará el 12 de abril.