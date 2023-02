El Piojo no fue recibido de gran manera por las gradas del Estadio Azteca, y esto dijo en la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo.

El gran atractvo del domingo correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX lo tuvo el enfrentamiento entre el Club América y Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Azteca, un encuentro cargado de emoción que acabó en triunfo para el local y contó con el regreso de Miguel Herrera como uno de los condimentos.

La estadía del entrenador en el Coloso de Santa Úrsula no fue para nada la esperada, pues no solo su equipo cayó por 2 a 1 después de los goles de Leo Suárez, Diego Valdés y Silvio Martínez, sino también fue hostilmente recibido por parte de los aficionados azulcremas, algo que ya había ocurrido cuando pisó el inmueble bajo el mando de los Tigres.

Previo al inicio del partido entre Millonetas y Fronterizos, el nombre del Piojo fue anunciado por el audio del Estadio Azteca y automáticamente se escucharon abucheos y silbidos desde los cuatro costados de la grada. Durante el encuentro también se escucharon algunos gritos hacia el estratega.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo, Miguel Herrera fue consultado por esta dura recepción, y dijo saber que los fanáticos del América suelen comportarse de esa manera, pues están cumpliendo su rol. Por su parte, recalcó que ahora se debe a los aficionados de Xolos, mientras que no dejó de agradecer por los tiempos vividos en Coapa.

"La afición del América hace su papel"

“Hoy vengo representando a otra afición, otro club, voy con todo. Ellos están haciendo su papel siempre habrá un gran cariño y respeto por mí y por la afición del América porque me dieron todo, fue una institución que me hizo crecer muchísimo”, declaró el Piojo. “Pero hoy respeto muchísimo a los de Xolos y hoy estoy pensando en ello, no voy a criticar a la afición”, enfatizó.

"Encuentro bien al equipo, con muy buena disposición. A los dos partidos les dimos batalla, tuvimos oportunidades muy claras, desafortunadamente no concretamos. Obviamente despues tienes que buscar el partido y se abre el juego pero me parece que nosotros tuvimos la más clara para empatar. Equivocaciones nuestras le regalaron a ellos la posibilidad de irse arriba en el marcador", sentenció.