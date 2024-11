Una de las novelas del mercado de invierno del futbol mexicano que tendrá como protagonista al Toluca será la definición del próximo club de Leo Fernández, el talentoso y joven volante creativo que pertenece a los ‘Diablos Rojos’ y actualmente se desempeña en Peñarol de Uruguay en condición de préstamo.

Producto de sus extraordinarias actuaciones en la Liga Uruguaya y también en Copa Libertadores de América, Leo Fernández ha atraído un sinfín de interesados, que ya se han puesto en contacto con Toluca para consultar condiciones y conocer cuánto costaría quedarse con el futbolista de 26 años.

En las últimas horas, el DT de Peñarol le arrojó un dardito a Toluca por su inflexibilidad para negociar otra cesión o una operación que pudiese permitir que continúe en el ‘Manya’, que según él debiera tener prioridad por haberle dado vidriera en todo este tiempo que no estuvo en Toluca.

Sin embargo, la postura de Toluca es clara: quien pague 7 millones de dólares se queda con el futbolista. Esa es la cotización que le ha puesto el club hace ya tiempo y de la que no se moverá, ya que la directiva escarlata debe velar por sus propios intereses y no por los ajenos.

Leo Fernández, el hombre más buscado en el mercado [Foto: Getty]

En este sentido, Francisco Suinaga, vicepresidente de los ‘Diablos Rojos’, fue consultado sobre Leo Fernández durante la presentación de ‘Kings & Queens Finals’ y, si bien intentó esquivar la pregunta, reveló lo que conoce hasta aquí sobre la situación del mediocampista y qué podría suceder con él de aquí en más.

“Todo el mundo sabe que lo está haciendo muy bien, él tiene contrato todavía con nosotros, tiene muchos acercamientos pero no me quiero adelantar; él como muchos otros jugadores tendrán que tomar decisiones al cierre del torneo y nosotros también“, sentenció en forma breve Suinaga en rueda de prensa, para no cambiar demasiado de tema respecto a la cuestión que atinaba al evento.

Pese a los constantes llamados de distintos clubes y a los numerosos reportes sobre otros potenciales candidatos a llevárselo, Toluca se tomará su tiempo para decidir con qué equipo negociar la transferencia definitiva del jugador. De momento, una permanencia de Leo Fernández en el ‘Infierno’ parece poco factible.