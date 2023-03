A pesar de la lesión que sufrió una de las figuras del Auriazul, podría no perderse ningún compromiso por la Liga MX.

El Clásico Regiomontano dejó importantes secuelas en Tigres UANL, que ya no está en la zona de boleto directo para la Liguilla del Torneo Clausura 2023. Y no solo por los cuestionamientos hacia Chima Ruíz, sino también por una importante baja que el DT ha tenido que lamentar, aunque la misma no sería para preocuparse demasiado.

Fernando Gorriarán debió retirarse del encuentro contra Rayados a los 39 minutos del primer tiempo, y en las últimas horas la institución Felina informó oficialmente que el mediocampista "fue diagnosticado con una lesión miofibrilar grado uno en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que su regreso al trabajo grupal queda sujeto a evolución”.

Sin embargo, la buena noticia para el entrenador Universitario tiene que ver con la Fecha FIFA que se estará disputando a nivel mundial, y que tendrá a México enfrentando a Surinam y Jamaica por la CONCACAF Champions League, y que interrumpirá la acción a nivel local. La misma permitiría al charrúa evolucionar de su problema, pudiendo no perderse ningún juego de la Liga MX.

El próximo encuentro Auriazul por el campeonato doméstico será ante el Deportivo Toluca el domingo 2 de abril en el Estadio Nemesio Diez, por la Jornada 13, de manera que el futbolista tendrá 14 días por delante y podría estar a disposición del DT para formar parte del once.

De todas maneras, tres días después del encuentro frente a los Diablos Rojos, los Tigres deberán disputar el encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions League, cuando visiten al Motagua en Honduras, por lo que el Chima podría optar por cuidarlo para dicho compromiso.