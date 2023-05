¡BAJAS SENSIBLES! Las 7 figuras de la Liga MX que no podrán jugar el Repechaje del Clausura 2023

La fase regular del Clausura 2023 llegó a su fin y ahora sólo resta la disputa del Repechaje para conocer a los ocho equipos que pelearán por el título en la Liguilla. Con Monterrey, América, Chivas y Toluca a la espera de conocer a sus rivales, este sábado y domingo terminaremos de conocer a los demás clasificados.

El margen de error será inexistente en esta instancia, ya que el Repechaje se disputa a solo un partido y el ganador avanzará a la Liguilla. Por eso, es que algunos equipos lamentarán el no poder contar con algunas de sus piezas más destacadas. A continuación, te contamos las siete ausencias que habrá en los duelos correspondientes al Repechaje.

Julio Furch

El atacante de Atlas, Julio Furch, llegó a las cinco amarillas y no podrá decir presente en el duelo entre Cruz Azul vs. Atlas. Una baja más que sensible para Benjamín Mora y compañía, que han tenido un semestre muy irregular.

Luis Arcadio García

El extremo de Puebla, Luis Arcadio García, ha colaborado con cuatro asistencias en la campaña de la Franja. Sin embargo, también llegó al límite de tarjetas y será baja para enfrentar a Tigres UANL.

Jesus Garza

Los Felinos también tendrán sus bajas a la hora de disputar el Repechaje. Jesús Garza es otro de los elementos que llegó a las cinco tarjetas amarillas, por lo que no estará en el Repechaje ante Puebla.

Carlos Acevedo

Baja más que sensible para Santos Laguna, que ha quedado a deber durante la fase regular del Clausura 2023. El guardameta y capitán del equipo, Carlos Acevedo, se perderá el repechaje ante Pachuca tras continuar con molestias por una lesión en el hombro izquierdo.

Fernando Gorriarán

El mediocampista uruguayo, uno de los fichajes que ha tenido Tigres UANL en este Clausura 2023, salió lesionado en el duelo ante León por la Concachampions. La dolencia muscular privará a Fernando Gorriarán de disputar el Repechaje frente a Puebla.

Luis Quiñones

Mal y de males, Tigres UANL tampoco podrá contar con Luis Quiñones. El colombiano también resultó lesionado tras el duelo de Concachampions, por lo que no será elegido para Robert Dante Siboldi.

Marino Hinestroza

El joven extremo de 20 años causará baja para los Tuzos del Pachuca. Marino Hinestroza sufrió semanas atrás una lesión en su rodilla derecha, por lo que su recuperación no se dio a tiempo para el Repechaje frente a Santos Laguna.

Están en duda

Además de los mencionados, otros nombres importantes también podrían perderse el Repechaje por no llegar en óptimas condiciones. Son los casos de Marcelo Barovero (Atlético San Luis), José Alvarado (León) y Óscar Murillo (Pachuca).