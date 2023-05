Llegó el momento para la inserción de las instancias finales buscando a quien va a ser el campeón de la Liga MX, principalmente porque el Clausura 2023 culminó la parte del torneo regular. Es decir que lo que sigue por delante es el repechaje para después desembocar en los cuartos de final del campeonato.

Ocho son los equipos que se debatirán que cuarteto formará parte de los cuartos de final. En ese sentido, el partido que protagonicen Pachuca vs. Santos Laguna permitirá conocer al rival de Rayados de Monterrey; como así también el de León vs. Atlético San Luis para el América; Tigres UANL vs. Puebla para luego medirse con Chivas de Guadalajara y, por último, Cruz Azul vs. Atlas cuyo vencedor jugará ante Toluca.

Todos los duelos mencionados anteriormente van a estar disputándose entre los días sábado 6 y domingo 7 de mayo, teniendo en cuenta que son los únicos cruces a partido único. Es decir que existe un criterio para aquellos cruces que culminen con un empate dentro del repechaje del Clausura 2023.

¿Cómo se define el repechaje del Clausura 2023 en caso de empate?

En caso de un empate, el repechaje del Clausura 2023 deberá definirse por los penales. No existe un tiempo extra o prórroga de 30 minutos para estirar un poco más el encuentro, sino que todo desembocará en la ejecución desde los 12 pasos como ocurrió en siete ocasiones desde su instauración en el Guard1anes 2020.

Recordemos que la reclasificación llegará a su fin en el presente campeonato, ya que después volverá el formato tradicional de los ocho mejores equipos colocados para afrontar directamente la Liguilla, sin los cuadros que terminaron entre el 9° y 12° puesto.