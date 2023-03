Tigres acumula tres derrotas de manera consecutiva en el Volcán, donde ha dejado escapar puntos muy valiosos en la pelea por el liderato del Torneo Clausura 2023; sin embargo, ninguna fue tan dolorosa como la de este fin de semana ante Monterrey en el Clásico Regio.

Las críticas contra Marco Antonio Ruiz no se han hecho esperar, pero el director técnico de Tigres mantiene la confianza en su capacidad para revertir esta situación y destaca el buen ambiente que hay en el vestidor a pesar de la reciente derrota contra su eterno rival.

“Las dudas las tienen ustedes, yo no. He sentido apoyo y me dedico a trabajar. Lo que tengo que hacer es convencer a los jugadores. El grupo está unido, fuerte y me gusta hablar de realidades, ya que estamos en la siguiente fase de Concachampions y en la parte alta de la tabla”, dijo el DT.

Chima considera que la derrota fue un castigo excesivo para los Felinos, pues asegura que el partido fue bastante parejo y la diferencia la hizo el golazo de Luis Romo; sin embargo, reconoce que el resultado es un duro golpe para la afición en este tramo de la campaña de la Liga MX.

“Estoy dolido, como todo el equipo; el resultado no refleja lo hecho en cancha, no merecíamos el resultado. Hay que darle la vuelta a la situación; nos duele, porque en los Clásicos debes salir a ganar y estoy apenado por la afición, que siempre apoya", culminó el estratega de los Felinos.