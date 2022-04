La profecía de Álvaro Morales sobre la expulsión de Marcelo Michel Leaño 'para no saludar' a Víctor Vucetich

Este miércoles 13 de abril, las Chivas de Guadalajara se presentarán en la cancha del Estadio Akron ante Rayados de Monterrey, en un encuentro por la jornada 12 del Torneo Clausura 2022 que fue aplazado debido a los conciertos de Coldplay. Un duelo fundamental para sumar puntos importantes y asentarse en la clasificación general de la Liga MX.

Una de las novedades para este importante encuentro pasa por la ausencia de Marcelo Michel Leaño, quien no podrá hacerse presente en el banquillo debido a que fue expulsado contra los Diablos Rojos del Toluca, en señal del mal momento futbolístico que vive actualmente el Rebaño Sagrado.

No es la primera vez que Álvaro Morales arremete contra el estratega del Guadalajara. En este caso, llamó la atención una 'profecía' del polémico comentarista en la que dejó ver que Leaño podría hacerse expulsar para no verse la cara con Víctor Manuel Vucetich, a quien considera que 'le hizo la cama' para sucederlo.

"Si tú estás ahí, si fuiste la mano que le meció la cuna a Vuce, ya espero ese partido, ¿se van a dar la mano o no se van a dar la mano?, ¿o te vas a hacer expulsar un partido antes?", fueron las palabras del 'Brujo' en Futbol Picante durante la previa del Toluca vs. Chivas.

Después de cumplirse la tarjeta roja para el timonel rojiblanco, el periodista de ESPN no se guardó nada y sacó pecho por el comentario 'premonitorio': "Se los dije ayer en Futbol Picante: 'no se fuera hacer expulsar Marcelo Michel para no saludar al Vuce'".