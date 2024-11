El novedoso torneo que reúne a 32 clubes de todo el mundo dio a conocer su particular trofeo y se supo cuánto vale.

El próximo junio, se dará inicio a un novedoso torneo que reunirá a equipos de todas las partes del mundo. El nuevo Mundial de Clubes de la FIFA dará inicio y se verán grandes clubes participando. Finalmente, el anhelo de Gianni Infantino se verá plasmado.

No solo será un torneo con grandes nombres, si no que quedará plasmado un alto lujo gracias al impresionante trofeo que recibirá el campeón. Diseñado por Tiffany & Co., esta pieza de alta joyería es un auténtico símbolo de excelencia, cubierto con oro de 24 quilates y con detalles únicos que la hacen una obra de arte.

El metálico incorpora grabados realizados con tecnología láser que incluyen un mapa del mundo, los nombres de los 211 países miembros de la FIFA y las seis confederaciones que rigen el fútbol global. Además, para destacar el espíritu de inclusión, presenta grabados en 13 idiomas diferentes y en Braille.

En lo que respecta meramente a su valor, está estimado en unos 200 mil dólares. Este trofeo toma inspiración de los discos de oro enviados al espacio por las misiones Voyager de la NASA en los años 70. Toma elementos de la astronomía, la tabla periódica y mapas estelares que conmemoran dos fechas significativas: la fundación de la FIFA (21 de mayo de 1904) y el partido inaugural del torneo (15 de junio de 2025).

Con este trofeo, la FIFA busca hacer historia celebrando no solo el logro deportivo, sino también la diversidad y la inclusión en el futbol. Marca un antes y un después para el Mundial de Clubes y quedará en la memoria como un emblema de unión y excelencia en el ámbito internacional.

¿Cuáles son los clubes de la Liga MX que participarán del Mundial de Clubes 2025?

En relación a los clubes de México que estarán presentes, esto son los campeones de la Concachampions de los últimos años. Rayados, León y Pachuca se quedaron con tres de los cuatro boletos de CONCACAF. El restante se lo llevó Los Angeles FC de Estados Unidos.