No hay mucho que decir sobre las imágenes del Estadio Corregidora en Querétaro. La violencia alcanzó niveles nunca antes vistos en nuestro futbol y a raíz de eso, se presentaron numerosas reacciones, muchas de ellas desde el dolor de ver escenas que no queremos que se repitan más, pero muchas otras desde el desconocimiento de un tema tan amplio como complejo.

Escribir estas líneas no es sencillo. Podría parecer oportunista por el contexto, pero también surge desde la necesidad de compartir una opinión desde las vivencias a lo largo de muchos años dentro de una barra, dedicándole tiempo a todo lo que ser parte de la misma conllevaba, porque más allá de lo que se ve en los estadios y medios de comunicación, hay más que contar. Preferible escribir desde la experiencia que desde la ligereza de una cuenta en redes sociales en donde somos expertos en todo y especialistas en nada.

Conocí el mundo de las barras en el año 2002, cuando el propio movimiento era joven en México. Para nadie es un secreto que el modelo fue tomado de las tribunas sudamericanas, sobre todo de Argentina; trapos, canticos y colorido en las gradas me cautivaron siendo un niño todavía, con 14 años conocí un ambiente del que me enamoré porque me sentía parte activa del juego que se desarrollaba en la cancha y podía manifestar el amor por mi equipo de forma más pasional por 90 minutos.

Con el correr del tiempo, desarrollé un fuerte sentido de pertenencia hacia mi equipo, mayor al que ya tenía incluso desde niño, pero también hice mío el grupo del que formaba parte. Al inicio no lo veía por la falta de perspectiva propia de la edad, pero adoptamos lo bueno y lo malo de una cultura que llevaba años en todo el cono sur, ya que por un lado había recibimientos espectaculares, aliento incondicional y colorido imponente, pero también conflictos por el simple hecho de querer demostrar “quien manda en la ciudad” o que “nosotros tenemos más aguante”.

Muchas versiones rodean el ambiente de las barras en México, algunas ciertas y otros falsas. 12 años dentro del movimiento me dan los suficientes argumentos para poder compartir lo vivido y conocido, que me parece no fue poco por todo lo que vi, viajé, experimenté y ¿por qué no? Aprendí de haber sido un barra.

De entrada, se da por hecho que todas las barras del país reciben privilegios por el simple hecho de existir. Esto en cierta medida es verdad, hay grupos de animación que cuentan con facilidades por parte de las directivas de los clubes a los que alientan como boletos gratis, apoyo para viajar a los estadios de otras ciudades o ropa de utilería, pero también existen barras que tienen marcada una línea de distanciamiento con los dirigentes de los clubes y son autogestivas, es decir, buscan la manera de subsistir con sus propios medios, sus integrantes compran sus boletos en taquilla, pagan por un abono como cualquier aficionado que nada tiene que ver con el movimiento, hacen hasta lo imposible para conseguir el dinero necesario para ir a un juego de visitante y con su esfuerzo, consumen todo lo que los clubes ponen a la venta.

Dentro de las barras existe una gran diversidad. Personas de todas las edades, niveles socioeconómicos y culturales conviven en el mismo espacio. Compartí tribuna con vagos y profesionistas, estudiantes y viciosos, trabajadores y borrachos, todos hermanados por una camiseta, pero con diferentes formas de conducirse porque los valores y educación la traemos de casa, de ahí que cada uno decidamos como actuar ante determinadas situaciones.

Decir que nunca estuve involucrado en un episodio violento sería mentir. Ciudad Universitaria, Guadalajara, Monterrey, Morelia, San Luis, Querétaro, son solamente algunas de las plazas donde viví eventos en los cuales reaccioné en defensa propia y porque también en ese entonces quería demostrar que la banda de la que era parte pesaba más, un error que hoy puedo poner en perspectiva entendiendo que para demostrar el amor a mi equipo no era necesario un intercambio de golpes con un rival.

Pasaron nueve años desde que me alejé del movimiento barrista y hoy, con la experiencia de lo vivido, saco conclusiones que comparto con quien lee estas líneas. De entrada, que no quede duda, todos los agresores del Estadio Corregidora deben pagar las consecuencias de sus actos y si tienen que pasar muchos años tras las rejas que así sea.

Por otra parte, creo firmemente en que todos los protagonistas de nuestro futbol pueden y deben de trabajar de manera conjunta por la seguridad en los estadios. Me niego a creer que la erradicación de las barras sea la solución, me parece una medida simple y sin fondo, que parece más enfocada a satisfacer el clamor popular que a realmente encontrar una solución.

Las barras deben trabajar en concientizar a sus integrantes sobre la razón de ser del grupo. Que el amor por los colores y el sentimiento nada tienen que ver con agredir a alguien más por portar una camiseta diferente. Que los referentes de cada grupo de animación sepan y entiendan que para muchos de los que forman parte de los mismos, son ejemplos a seguir y deben transmitir un mensaje que genere conciencia en quienes creen en ellos, esto además de predicar con el ejemplo de un buen comportamiento.

Las autoridades tienen la obligación de establecer protocolos de seguridad eficientes y no ser cómplices de la violencia por intereses particulares, como a todas luces sucedió en Querétaro. El claro ejemplo es la manera en la que se trabaja en la Ciudad de México, en donde existen juntas previas a los partidos de alto riesgo entre las autoridades y los representantes de las barras a fin de establecer operativos que velen por la integridad de todos los asistentes al evento.

Los clubes deben invertir lo necesario en sistemas de seguridad en sus estadios y elementos eficientes. Cada equipo al hacer de local en su respectivo inmueble, tiene la responsabilidad de cerciorarse que no haya ningún cabo suelto ni área de oportunidad que pueda desencadenar una tragedia. Si el argumento es que no pueden solventarlo económicamente, entonces quiere decir que no tienen todo lo necesario para estar en Primera División. Sí, hay más cosas que tener en cuenta que lo que han incluido en sus famosos requisitos para la certificación.

Tengo la certeza de que si hay un esfuerzo de todas las partes por trabajar de forma conjunta y si cada una hace lo que le toca desde su propia trinchera, podemos tener un futbol mejor. Ser barrista no necesariamente es sinónimo de ser delincuente o asesino, los estadios no son el espacio para sacar frustraciones de la vida diaria. Que los que ven en las tribunas el lugar para ser lo que en sus vidas diarias no pueden, sean los erradicados y señalados, no generalizar y condenar a un movimiento en los que muchos -como yo- encontraron y encuentran un alivio por 90 minutos a lo pesado que puede ser el día a día, su lugar en el mundo para expresar la más grande de sus pasiones y experiencias gratas que se quedan grabadas para toda la vida.

Barras sí, violencia no.