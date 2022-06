Entre los aficionados de Cruz Azul se había generado una gran expectativa ante la posibilidad de repatriar a Jonathan Cabecita Rodríguez, delantero uruguayo y uno de los principales artífices del título conquistado en el Clausura 2021. Sin embargo, esa oportunidad parece no haber estado nunca a tiro de La Máquina.

Con el futbolista muy cerca de arreglar su llegada a Las Águilas del América, lo que hace que sea doble el dolor por no tenerlo para los cruzazulinos, Jaime Ordiales explicó que si bien tuvo conversaciones para volver a contar con el charrúa en el equipo, estas nunca fueron del todo favorables.

"Cuando yo regreso hace dos meses y medio a la institución me pongo a la tarea de ver varias cosas de lo que viene. Hace alrededor de un mes busqué Gerardo Rabajda, que era con quien siempre traté lo referente al Cabecita, y él fue muy tajante al decirme que si salía de Arabia, saldría vendido prácticamente en lo que costó, más un salario que era muy superior a lo que ganaba aquí, casi tres veces lo que ganaba aquí", comenzó diciendo en diálogo con Adrenalina.

Y en relación a la aparición del América en las negociaciones, agregó: "Cuando pregunté por su situación, me dijo que iba a la MLS, precisamente a Los Angeles FC, entonces no iba a haber posibilidad. Así estuvo todo hasta ayer (sábado) a la mañana, que me llaman para avisarme, porque esto está cocinado hace dos o tres días".

Pese a que se mostró sorprendido por la posible llegada de Cabecita a Las Águilas, Ordiales aseguró que con el dinero que tendrían que haber desembolsado para repatriarlo podrían sumar varios refuerzos a la plantilla de Diego Aguirre. "Si bien es un jugador referente, no estábamos en condiciones ahorita de cubrir esa expectativa aún cuando nos debieran dinero, es una cantidad con la que vamos a tener que reforzar todo el equipo en cuatro o cinco posiciones", aseguró