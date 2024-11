Luego de la goleada frente a Honduras por 4-0 del martes pasado, resultado que le permitió a la Selección Mexicana clasificarse a la semifinal de la Concacaf Nations League, ahora el Tri no disputará partidos oficiales hasta marzo de 2025, cuando justamente vuelva a competir en este torneo.

No obstante, pese a que no habrá actividad por unos meses, esto no le impide a la Selección Mexicana y a la Federación trabajar en todos los aspectos que se puedan por fuera del campo de juego. En este sentido, este viernes se anunció un acuerdo importante.

La Federación Mexicana reveló en sus redes sociales que extendió su contrato con Adidas, la marca diseñadora de las playeras, el cual se tendrá como mínimo una duración hasta el Mundial 2034 que se realizará en Arabia Saudita.

“Bajo el lema ‘Al lado del corazón’, Adidas continuará sumando esfuerzos con la FMF, en la búsqueda de seguir construyendo historias memorables al lado de los jugadores; pero sobre todo de la mano de los aficionados”, indica una parte del comunicado que publicó la FMF.

“Para la FMF es un honor que Adidas siga formando parte de nuestra historia por 10 años más. Esta colaboración está basada en valores compartidos con los que Adidas ha mostrado un profundo compromiso, como el respeto por nuestra cultura, tradiciones y pasión por el futbol. Estamos seguros de que la renovación continuará inspirando generaciones de mexicanos a portar con orgullo los colores de nuestra Selección Nacional”, indicó Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación.

“Para Adidas, estar al lado del futbol mexicano siempre ha sido importante; ser parte del proceso de consecución de éxitos, se vuelve hoy cada vez más relevante y, en este sentido, estamos contentos de seguir siendo parte de este camino. Estamos convencidos que los triunfos llegarán y serán memorias que estarán al lado del corazón de los fans futboleros”, declaró Jorge Dionne, Director General de Adidas México.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

El equipo de Javier Aguirre volverá a competir recién en marzo de 2025. Todavía no hay día ni horario oficial, pero en ese mes la Selección Mexicana se enfrentará con Canadá por un lugar en la final de la Concacaf Nations League. El ganador de esta eliminatoria se cruzará con el vencedor de Estados Unidos/Panamá.