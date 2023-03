Desde hace algunos días, se ha conocido que David Faitelson aparecerá en un programa de Televisa, el cual será conducido por Denise Maerker y se llama Tercer Grado Deportivo, generando mucha expectación.

Durante una buena parte de su carrera, el periodista de ESPN ha criticado a la televisora de Chapultepec, considerando que sus prácticas han condicionado al futbol mexicano. Por eso, resulta curioso que tome esa decisión.

Faitelson hizo un video para su página de Facebook, en el cual se animó a romper el silencio y contar los motivos de su determinación. Igualmente, entregó elogios para Televisa por tomarlo en cuenta y el formato al que se integrará.

"Veo mucha inquietud en las redes sociales sobre mi participación en el programa que se llama: Tercer Grado Deportivo en este caso, que me parece una idea magnífica, lo que habría que lamentar aquí es que no lo pensamos otros. En esta nueva postura de Televisa la cual aplaudo, de tener mayor libertad, de tener mayor autocrítica, de tener crítica. Tanto para la Selección Mexicana, que es un producto de ellos, como para el América", aseguró.

Igualmente, aseguró que no obtendrá dinero por aparecer en ese formato: "Yo no puedo cobrar un solo quinto que no venga de mi contrato con ESPN, no puedo, es por ley. Si ESPN quiere darme un aumento, que no creo, pues ya es otra cosa. La otra condición: que pueda hablar de lo que yo quiera, sino no, no va a funcionar".