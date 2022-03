Muchísimos fanáticos del Deportivo Toluca estaban con la ilusión a flor de piel en la previa del Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Sin embargo, la temporada empezó con un golpazo (goleada 5-0 ante Pumas UNAM) y ni aquellas 3 victorias consecutivas pudieron llevar tranquilidad al equipo. Hoy son uno de los equipos más irregulares del campeonato, sufren por lesiones constantemente y las indisciplinas volvieron a convertirse en el gran fantasma del plantel.

En la jornada de ayer, los Diablos Rojos cayeron 0-3 frente a Pachuca en el Estadio Nemesio Diez, dejando en claro que deberán trabajar y mucho si es que quieren aspirar al título. Por si fuera poco, un futbolista se dejó llevar por la calentura del momento y cometió una indisciplina, por lo que podría ser castigado por Ignacio Ambriz de cara a los siguientes compromisos. Problema tras problema...

Tal como indicó Juan Carlos Cartagena para Plana Mayor, Óscar Vanegas no salió para nada contento del campo de juego. Claro, fue reemplazado al minuto 41 del primer tiempo (por Valber Huerta) y su estado de ánimo no era el mejor. Eso, sin embargo, no justifica sus acciones. El zaguero colombiano de 25 años tuvo un accionar que no gustó en la interna del Toluca y podría sufrir las consecuencias.

El oriundo de Sincelejo regaló la pelota en la salida en lo que terminó con el primer gol de Pachuca, por lo que Nacho, con pocas pulgas, lo quitó del partido. Como respuesta a esto, Vanegas tomó la decisión de no ir al vestidor en el entretiempo junto con sus compañeros y cuerpo técnico, algo que no pasó para nada desapercibido por el DT.

Ignacio Ambriz no perdona las indisciplinas

Óscar Vanegas, probablemente, se enfrente a un castigo por este acto de indisciplina, sabiendo que Ignacio Ambriz es un entrenador que tiene tolerancia cero a este tipo de situaciones. Un claro ejemplo es lo que sucedió con Leonardo Fernández en las últimas semanas: tuvo un mal comportamiento en una práctica y no lo convocó por un partido.