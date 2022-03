En uno de los partidos del domingo, Toluca recibió a Pachuca en el Nemesio Diez y cayó, sin discusiones, 3-0 contra el actual líder de la tabla general de posiciones de la Liga MX. Víctor Guzmán, Nicolás Ibáñez y Yairo Moreno fueron los autores de los goles del cuadro dirigido por Guillermo Almada, que dejó sin fiesta al equipo local después de lo que había sido la victoria anterior contra Necaxa en Aguascalientes.

El próximo desafío para los conducidos por Ignacio Ambriz será ante América en el Coloso de Santa Úrsula, pero La Bombonera tendría acción en la Jornada 11 del Clausura 2022. Curiosamente, un partido ajeno al de los Choriceros se llevará a cabo en el Estado de México, a falta de confirmación oficial...

André Soares Jardine, entrenador brasilero de Atlético de San Luis, declaró después de la victoria de su equipo contra Puebla: "No estamos preparando para cada juego como una Final, no me voy a manifestar porque no tengo certezas pero sí escuché dos versiones y una de ellas era sobre jugar en Toluca".

Querétaro vs. San Luis, ¿en Toluca?

Por la batalla campal de La Corregidora, y las sanciones que extendió la FMF en conjunto con la Liga MX, los Gallos Blancos deben cambiar de localía y terminar el actual Clausura 2022 a puertas cerradas. El Estadio Nemesio Diez sería una de las alternativas que manejaría el equipo dirigido por Hernán Cristante.