El arquero argentino no dudó en recordarle la consagración en la Liga de Campeones CONCACAF.

Mientras la acción de la Liga MX se detiene por fecha FIFA para terminar de definir qué países jugarán el Mundial de Qatar 2022, los clubes de la Liga MX no pierden el tiempo y realizan amistosos para no quedar sin ritmo competitivo. En Estados Unidos, el América no tuvo la mejor de las suertes, ya que perdió ante Tigres días atrás, y en esta ocasión, cayó ante Rayados de Monterrey.

Al ser uno de los clubes más grandes del país, el Club América tiene una afición capaz de acompañar en partidos fuera de casa, como lo fueron estos disputados en Estados Unidos. Esta situación propició que en el amistoso ante Rayados, se diera un caso particular que circuló por redes sociales, con una aficionada de las Águilas que estaba situada detrás del arco de Rayados.

Esteban Andrada es el arquero de Monterrey, y ha recibido ciertas críticas en las últimas semanas debido a sus rendimientos. Sin embargo, en este caso, una aficionada del Club América aprovechó la cercanía con el guardameta para gritarle y distraerlo con sus palabras. La respuesta del argentino no tardó en llegar, y estuvo ligada a la final que protagonizaron ambos equipos en la Liga de Campeones.

Al oír los gritos, Esteban Andrada atinó a reírse, y acto seguido, se dio vuelta para mirar a la aficionada y mostrarle la última estrella obtenida por Monterrey, justamente, en la final de la Liga de Campeones CONCACAF, ante el Club América, por 1-0. Dicho logró le valió a Rayados ser el representante en el Mundial de Clubes, donde igualmente, la actuación del equipo fue decepcionante.

Supremacía de Rayados

Cabe destacar que además de aquella importante final disputada hacia finales de 2021, Monterrey le ganó hace algunas semanas al América en el encuentro correspondiente al Clausura 2022, ya con Víctor Manuel Vucetich y Fernando Ortíz en los banquillos. Rayados volvió a triunfar esta vez ante las Águilas, más allá que se tratase de un amistoso.