El Repechaje entre Puebla y Chivas, disputado en el Estadio Cuauhtémoc, se resolvió en favor de la Franja, que otra vez desde la tanda de penaltis, barrió al Rebaño y se metió en la Fiesta Grande de la Liga MX Apertura 2022.

El encuentro estuvo cargado de emociones, con muchas llegadas y un gol de Chivas en la última jugada del partido. Sin embargo, también hubo polémica por dos decisiones arbitrales que favorecieron al Rebaño y despertaron críticas en redes sociales.

Un gol anulado a Jordi Cortizo por fuera de lugar y una mano dentro del área de Gilberto Sepúlveda, despertaron los comentarios en redes sociales. Luis García, analista de TV Azteca, lanzó una fuerte crítica a la Comisión de Arbitraje por las decisiones del árbitro Luis Enrique Santander.

“Esto es increíble que no se marque penalti. Si Santander le va a las Chivas o no, a mí me vale un carajo, esto es penalti aquí, en China, en Francia, em Qatar, en el torneo de los barrios (…) También la Comisión de Árbitros deja de estar poniendo a Santander cunado jueguen las Chivas, punto. Deja de poner a Santander cuando juegue Chivas y te evitas un pedo”, expresó el exfutbolista durante la transmisión del encuentro.

Puebla avanzó por penales

Al igual que en los 90 minutos, la tanda de penaltis entre Puebla y Chivas resultó muy pareja. Recién al cuarto cobro del Rebaño, llegó el fallo de Canelo Angulo, quien resbaló y envió el balón por encima del travesaño. Los dirigidos por Nicolás Larcamón no fallaron y volvieron a meterse en la Fiesta Grande.