Rayados de Monterrey acelera sus trabajos de pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2023, mientras sigue atendo al mercado de fichajes y el armado de su plantilla. Víctor Manuel Vucetich estaría cerca de cerrar sus filas para la inminente Liga MX, aunque nunca se está excento de salidas inesperadas.

Después de un buen desempeño con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Jesús Gallardo consideró que jugar con La Pandilla es como hacerlo en un equipo europeo, y sin embargo, no dejó de destapar sus deseos de migrar al Viejo Continente.

"Al final uno como jugador tiene el sueño de estar en Europa, jugar a ese nivel tan grande, también tiene que ver beneficios de todas partes, hay muchos jugadores que pueden emigrar, en Rayados hay jugadores de calidad. Depende del equipo, creo que el equipo tiene que mover las cosas para que se pueda dar eso”, declaró en conferencia de prensa.

“Estoy feliz de estar en Rayados, es como un equipo europeo. Todo es increíble, también la gente. Obviamente me gustaría jugar en Europa, si no pasa, no me quita el sueño. Hay que disfrutar, si llega, bienvenido sea", añadió.

Cabe mencionar que Jesús Gallardo, quien solo jugó para los equipos de los Pumas de la UNAM y Rayados de Monterrey, tiene 28 años, edad con la que estaría apto para emigrar, pero que comienza a encender la alarma del límite. ¿Esto significa que está haciendo todos los esfuerzos posibles?

La frustración del Mundial y el deseo para 2026

Por su parte, Jesus Gallardo reconoció la mala actuación del Tri en Qatar 2022, y afirmó que deben aprovechar la próxima Copa del Mundo de México y Norteamérica, para la cual desea estar presente: “Entendemos las críticas, que la gente este dolida, todos nos sentimos igual de dolidos. Creo que nosotros teníamos el mismo sueño, de hacer historia, tratamos de dar lo mejor de sí. Estamos dolidos pero eso ya pasó, se viene un Mundial en México hay que aprovechar eso, darle vuelta... Siempre es un orgullo, si me toca ahí estaré, ilusionado".