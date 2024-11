Sergio Canales llegó a Rayados en julio de 2023 y desde ese momento se convirtió en la principal figura del equipo. El español todavía no pudo ganar ningún título con Monterrey, aunque todavía tiene tiempo de hacerlo porque su contrato con el club termina recién en junio de 2026.

Sin embargo, en los últimos días se comenzó a hablar acerca de un posible regreso de Sergio Canales al futbol español . El centrocampista jugó en el Racing de Santander, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Betis. En este sentido, el futbolista de Rayados habló sobre su futuro.

“A día de hoy me veo aquí (en Monterrey), por el respeto y el cariño que me han mostrado tanto la afición como Rayados. No me da para pensar en otra cosa. Sí que me gustaría volver a España a jugar si cuando llegue el momento me sigo encontrando al cien por cien”, manifestó Sergio Canales en una entrevista con el Diario AS.

Por otro lado, al volante le consultaron sobre si piensa que a su carrera le quedan varios años: “Yo mismo me he sorprendido de lo bien que me encuentro físicamente, cada vez me veo mejor. Cuando me rompí el tercer cruzado me dije: ‘A ver si llego a los 30′. Y ahora, tal y como me veo, no me pongo fecha de retirada. La veo bastante lejos“.

Sergio Canales habló sobre Lucas Ocampos, Óliver Torres y Tecatito Corona

Sergio Canales manifestó que se queda en Rayados (IMAGO)

“Son tres grandes jugadores. Si digo la verdad, nunca había hablado con ellos cuando estábamos en España, ellos en el Sevilla y yo en el Betis. Tampoco con Óliver, en el que estoy descubriendo a alguien espectacular. Me alegro de haberme cruzado con él porque aparte de muy buen futbolista es una persona top y con unos valores muy importantes. Al final este fútbol es muy diferente al de LaLiga, así que nos ayudamos todos”, comentó Sergio Canales sobre la llegada de sus otros tres compañeros del futbol español.

Por otro lado, al futbolista de Rayados le consultaron si ya se adaptó a México: “Estoy muy contento con el paso que di, tanto familiarmente como en lo deportivo. Quería irme lejos y salir de mi zona de confort, de lo que he visto toda mi vida. Y lo estoy cumpliendo con creces. He conocido otro tipo de fútbol y de jugadores, otro tipo de mentalidad a la hora de competir y jugar”.

“La competición aquí es muy divertida, porque en liga hay dos campeonatos por año. Estás continuamente jugando y peleando por títulos, los torneos son muy cortos. El verano que viene, además, tenemos el Mundial de Clubes”, concluyó Sergio Canales acerca de su estadía en el país.