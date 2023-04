El partido entre las Águilas del América y los Esmeraldas del León correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX sigue dando de qué hablar más allá del golpe con la rodilla que el árbitro Fernando Hernández le dio al mediocampista argentino Lucas Romero.

En paralelo se dio la fricción entre los directores técnicos argentinos Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón que devino en un castigo de dos partidos de suspensión para cada uno, además de que el entrenador del América la arrancó la playera a su colega del León.

Con la playera rota quedó al descubierto el pecho de Nicolás Larcamón y precisamente en la ciudad de León, Guanajuato, tuvieron la idea de reproducir la camiseta rota con un estampado que simula la piel del entrenador argentino. La prenda se vende en redes sociales por 300 pesos.

Las playeras se pueden conseguir con y sin el escudo del León en el perfil de Facebook Trancestore Avenida Guanajuato. El empresario leonés Fabián Padilla compartió con ESPN que "la idea surgió a partir del partido. Dos de mis colaboradores me lo mandaron y nos empezamos a reír. En un principio se nos hizo gracioso y no pensamos en qué podría impactar. Uno de ellos me dijo que subiéramos una imagen digital, como broma, se hizo viral. Pensamos que no era buena idea venderla, pero mi amigo insistió, hicimos un previo digital y tómala, sí pegó".

Más de 100 playeras de Larcamón

Mientras Nicolás Larcamón y Fernando Ortiz recibieron un castigo de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, Fabián Padilla dijo que "en número no sé bien cuántos pedidos llevamos, pero nos han estado escribiendo por Facebook y Whatsapp todo el día. Algunos piden información y otros ya han levantado pedido, ya hasta vinieron a la tienda. En pocos días, llevamos más de 100 playeras. Por el momento ningún jugador y nadie del León se ha contactado con nosotros, pero se las regalamos con mucho gusto. La playera es algodón y la vendemos en 300 pesos, hasta ahora se ha movido mucho, era como una broma".