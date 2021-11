Javier Aguirre, director técnico de los Rayados del Monterrey, se mostró confiado en poder eliminar el domingo en la cancha del estadio Azteca al Cruz Azul en el repechaje del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX sin necesidad de extender la defición en tandas de penaltis.

"Hay muchas ganas de jugar el partido y salir a ganar, no pensamos más allá de los 90 minutos", dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa "Intentaremos hacer un buen juego en el estadio Azteca y ésa es la mentalidad con la que vamos, es un partido donde te juegas toda la temporada".



Javier Aguirre reconoció que los Rayados del Monterrey quedaron a deber en la fase regular y subrayó que en la postemporada se desvanece lo que pasó en 17 jornadas. "Terminamos la fase preliminar donde no estuvimos a la altura de las circunstancias y ahora empezamos todos, los 12 equipos, de cero, donde todos intentamos ganarlo. Ya enterramos la Liga, pasamos página, no nos centramos en ello, no nos interesa, empezamos un nuevo torneo veremos si somos capaces de defender bien y atacar bien, el equilibrio es lo más importante”.

Bajas de Rayados ante Cruz Azul

Para este partido ante Cruz Azul, Javier Aguirre se las tendrá que arreglar sin dos hombres clave de la defensa: el lateral derecho Stefan Medina y el central César Montes. "Stefan y César lo intentaron, no les alcanzó. Stefan estuvo cerca, pero era arriesgar demasiado al jugador y con César no había posibilidades", apuntó el Vasco.

Por último, Javier Aguirre apuntó que haber ganado la Concacaf Champions League no taparía una eventual eliminación en el Apertura 2021. "Sabemos diferenciar los torneos, nunca priorizamos ningún torneo por encima del otro, cada torneo en el que participa la institución tenemos la obligación para ganarlo, ya terminamos la fase preliminar, no estuvimos a la altura de las circunstancias, pero en este torneo intentaremos ganarlo".