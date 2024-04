Será un fin de semana apasionante en el Clausura 2024 porque entre el viernes, sábado y domingo se definirán los equipos que disputarán la Liguilla y el Play-In de la Liga MX.

Rayados es uno de los clubes que está dentro de la conversación y por el momento se encuentra en la 4° posición, pero Monterrey puede subir o retroceder lugares dependiendo de distintos resultados.

A vísperas del final de la fase regular de la Liga MX en el que Rayados se enfrentará el domingo a Necaxa, hay un dato inédito que solo involucra a Monterrey y con el que podría decirse que fue el equipo menos beneficiado del torneo.

¿Rayados es el equipo más perjudicado de la Liga MX?

El dato está relacionado con los penales: transcurrieron 16 jornadas en el torneo y Rayados es el único club de la Liga MX que hasta el momento no tuvo ninguna pena máxima a favor.

Rayados no tuvo penales a favor en la Liga MX (Imago)

El equipo que más penales pateó por ahora es Xolos con 6 y le sigue Toluca con 5 y Chivas con 4. Por otra parte, el conjunto de Fernando Ortiz también es el único club que no concedió penales en el Clausura 2024.

De esta manera, no deja de ser un dato llamativo que Monterrey no haya tenido ni sufrido penales a lo largo del torneo. Fuera de este particular registro, Rayados se enfrentará este domingo a Necaxa a las 18:00hs con el objetivo de asegurar su lugar en la Liguilla.