Rayados perdió con León por 2-0 el sábado pasado y el equipo llegó a su cuarto partido sin poder ganar en la Liga MX. Hasta hace unas semanas, Monterrey era el líder en solitario de la tabla y ahora se ubica en el cuarto lugar.

El último triunfo de Rayados en el Clausura 2024 fue el 17 de marzo, cuando la Pandilla derrotó por 2-1 a Atlas en la jornada 12 del torneo. Tras este resultado, Monterrey perdió tres y empató uno en los siguientes cuatro encuentros.

Aficionados piden por el regreso de Rogelio Funes Mori

El mal presente de Rayados despertó varias críticas de los aficionados, quienes notan que el equipo bajó su nivel en el momento crucial del primer semestre. Los cuestionamientos llegaron a tal punto de que algunos piden el regreso de Rogelio Funes Mori, una de las leyendas históricas de la Pandilla.

La cuenta @RayadosEsPasion de X (ex Twitter), la cual tiene casi 10 mil seguidores, realizó una encuesta en dicha red social sobre si Monterrey extraña a Funes Mori. Si lo echaban de menos los aficionados debían colocar un me gusta, en cambio si no querían su regreso debían repostear.

Al momento de este artículo, el tuit tiene 408 me gusta y 98 reposts, lo que quiere decir que a muchos aficionados de Rayados les gustaría que el delantero estuviese en el equipo de Fernando Ortiz.

Además, algunos aficionados también utilizan el nombre de Funes Mori para criticar a Rodrigo Aguirre, quien no está mostrando una buena versión con la Pandilla: el delantero solo convirtió un gol en los 14 partidos que disputó este año.

No obstante, la historia de Funes Mori con Rayados ya llegó a su fin y tanto Monterrey como el jugador siguieron adelante ya que el delantero ahora viste la playera de Pumas.