Cuatro jornadas y contando... Chivas de Guadalajara no consigue sumar victorias en el Apertura 2022 de la Liga MX y sus chances de formar parte de la Liguilla en que se decidirá el título de campeón comienzan a complicarse demasiado pronto, pues solo tiene tres unidades, producto de tres empates y una derrota, sobre 12 posibles.

Este miércoles fue empate sin goles ante León, pero desaprovechando además una oportunidad inmejorable de conseguir la primera victoria, ya que en tiempo de adición contó con un penal a favor del que se hizo cargo Cristian Calderón, quien vio como Rodolfo Cota, justo un ex del Rebaño, le detuvo su remate.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador Ricardo Cadena asumió la responsabilidad por el mal momento del equipo al tiempo que intentó quitarle de los hombros a Calderón el peso del último sinsabor. "Quien no se atreve a cobrar, no falla. De mi parte queda levantarle el ánimo y la confianza", señaló.

Ya en lo que respecta a la totalidad de la plantilla y su rendimiento, Cadena dijo que el único camino para dejar atrás la mala racha es seguir trabajando en búsqueda del mejor funcionamiento. "Hemos trabajado en la semana y hemos hecho situaciones de juego, no me he quedado de brazos cruzados y no nos ha alcanzado en estos juegos en casa y hemos intentado por diferentes vías y no hemos estado finos y eso nos ocupa", señaló.

El VAR no conforma a Cadena

Si bien no quiso utilizarlo como una excusa a la hora de justificar por qué Chivas sigue sin ganar, Ricardo Cadena dejó en claro que no está conforme con el modo en que está implemantándose el VAR en el futbol mexicano. "Con el tema del VAR hay situaciones donde no me queda claro y tenemos que aceptar la decisión del arbitro y te deja una sensación amarga no poder festejar los goles que hemos logrado y que el VAR nos ha anulado”, expresó.