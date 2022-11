En relación al gran nivel futbolístico que ha demostrado en los últimos torneos, más de una vez se habló de la posibilidad de que Alexis Vega salga transferido desde Chivas de Guadalajara rumbo al futbol europeo. Incluso se ha llegado a decir que hay una gran posibilidad de que esto finalmente suceda tras su participación con el seleccionado mexicano en el Mundial de Qatar.

En contrapartida, también se ha señalado que fueron las graves lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera profesional lo que ha postergado ese salto al Viejo Contienente que por talento una amplia mayoría considera que ya debería haber dado. Pero al parecer no es esa actualmente la razón por la que el futbolista continúa en Liga MX.

Según contó Pepe del Bosque durante el podcast Muy Fuera de Lugar, el Betis donde milita Andrés Guardado puso especial atención en Alexis Vega en el último tiempo e incluso tuvo a un visor siguiéndolo en varios partidos. Pero hubo una realidad que los hizo desistir de la posibilidad de acelerar por su fichaje.

“Hace poco platicaba con un visor de un equipo español, bueno del Betis, y me preguntó por Alexis Vega. Estaban un poco preocupados por lo que había pasado con Diego Lainez que nunca terminó de explotar y ahorita le está costando tener minutos en el Braga”, comenzó relatando Pepe del Bosque.

Y explicó: “Me dicen: ‘A Alexis lo vemos jugar y está en un nivel tremendo. ¿Cuántos años tiene?,¿20 o 21?’ Les digo: ‘No, está en la barrera de los 25 años’. ‘Olvídate, no me interesa. Pensé que tenía 20 o 21 y a ese lo puedes fichar, como a Lainez, si no se adapta del todo lo cedes, sino puede regresar a la Liga MX’”.

Así las cosas, fue la edad lo que privó a la figura de Chivas de Guadalajara de haber dado el salto al futbol europeo, pues no son pocos los que creen que podría no tener un buen valor de recambio si no se adapta al club en lo inmediato. Claro que de tener un buen Mundial en Qatar, nuevas oportunidades podrían aparecer para él.