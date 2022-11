Para afrontar el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, las Chivas del Guadalajara ya tienen nuevo director deportivo con Fernando Hierro y nuevo director técnico con Veljko Paunovic, pero sus aficionados han comenzado a manifestar muestras de molestia porque no se han realizado fichajes.

Sobre la adquisición de fichajes, Fernando Hierro salió a dar una respuesta mientras las Chivas del Guadalajara siguen su pretemporada en Barra de Navidad donde Veljko Paunovic habló de frente con los jugadores para decirles que están bajo evaluación; uno de ellos compartió como van los trabajos de acondicionamiento.

Beltrán revela difiultad en pretemporada con Paunovic

Las Chivas del Guadalajara están en la segunda semana de su pretemporada con miras al torneo Clausura 2023 bajo el mando del director técnico serbio Veljko Paunovic. El mediocampista Fernando Beltrán habló de la experiencia en el inicio de esta nueva etapa. "Ha sido mucho el enfoque en el trabajo físico, igual sí hemos hecho un poco táctico, pero creo que estas dos semanas van más basadas a lo físico, a la potencia, a la fuerza, a competir dentro del campo y ganar en ese aspecto, donde puedas chocar y luchar con el contrario. En lo personal me ha ayudado bastante, sí me está costando un poquito el adaptarme, pero al final sí he estado en esa constancia donde quiero estar mejorando día con día", compartió el Nene para Chivas TV.

Auxiliar técnico de Nacho Ambriz irá a Pumas

Después de acompañar al director técnico Ignacio Ambriz como auxiliar técnico en seis torneos, tres con el San Luis, uno con el León y dos con el Toluca, Juan de Dios Ramírez Perales tomará un nuevo proyecto de trabajo pues se incorporará a los Pumas de la Universidad Nacional como entrenador del equipo sub 20. El Capi Ramírez fue jugador de los felinos universitarios y salió campeón con ellos en la temporada 1990-91. Otro exfutbolista que estaría por volver a los Pumas es Alejandro Pérez, auxiliar técnico de Guillermo Vázquez en el título de torneo Clausura 2011 y ex entrenador de Pumas Tabasco.