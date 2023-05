Luego de su descatada actuación en el Mundial Qatar 2022, Luis Chávez parece contar con todos los requerimientos para convertirse en el próximo mexicano en dar el salto a Europa, donde varios clubes vienen siguiendo sus pasos con mucha atención.

Uno de los pretendientes que tiene el mediocampista es el Feyenoord, donde milita Santiago Giménez. El conjunto neerlandés ha mostrado gran interés en Chávez, pero la situación parece haber cambiado radicalmente en las últimas horas.

Y es que el Feyenoord llegó a un acuerdo con el Twente para el traspaso de Ramiz Zerrouki, un volante muy completo que ya estaba en la agenda del club desde hace meses, pues intentaron ficharlo antes de iniciar la temporada y luego en el mercado invernal.

Zerrouki cuenta con buen despliegue en el campo y destaca por su desempeño defensivo; sin embargo, también tiene una gran visión de juego para ser protagonista en la elaboración del juego, algo que podría hacer innecesaria la llegada de Chávez.

Quiere jugar en Europa

El mediocampista de Pachuca ya estuvo cerca de marcharse a Países Bajos en el pasado mercado de pases, pero el fichaje no se cerró por cuestión de tiempo. Ahora Chávez espera que la suerte sea distinta y así lograr el salto a Europa.

"Es verdad, creo que fueron cinco horas antes del cierre, el último día, cuando no se llegó a un acuerdo entre clubes y terminó por no hacerse. No tengo 20 años, me gustaría jugar en otra liga y no me pondré especial en ponerme a escoger una", dijo en diálogo con Fox Sports.