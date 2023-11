Futbolistas arremeten contra Pachuca por no dejarlos marcharse a Europa

No son buenos días para el Pachuca tras el golpe que significó haberse quedado en la puerta de la fase final del Torneo Apertura 2023, imposibilitado a jugar los Play-In de la Liga MX no por puntos sino por menor diferencia de gol.

A los problemas que conllevó esta eliminación inesperada, en las últimas horas se han sumado sorpresivas declaraciones de distintos futbolistas, reclamando los bloqueos de la directiva para salir transferidos al continente europeo.

Es el caso, por ejemplo, de Luis Chávez, ahora jugador del Dinamo Moscú, que salió a lanzar dardos públicamente contra los manejos de los ‘Tuzos’. En primer lugar, se expresó sobre la oferta del Feyenoord, que rechazó la directiva, y luego, sobre las condiciones de su salida al fútbol ruso en la última ventana.

“Fue el último día, ya habían lanzado una oferta y Pachuca quería un poco más y en lo que Feyenoord buscaba de dónde sacar el dinero dijeron que no, que ya no había tiempo y que iban a esperar”, sentenció el mediocentro respecto a la propuesta millonaria del fútbol neerlandés.

En tanto a lo sucedido con el Dinamo y su turbulenta salida al Viejo Continente, expresó: “Yo quería salir bien y me obligaron a pagar mi cláusula, con el comunicado me echaron la gente en contra, como si yo ya no quisiera estar en el club, cuando ellos saben que estoy muy agradecido”, lanzó en conversación con el periodista argentino César Luis Merlo.

Otro que se expresó muy disconforme en las últimas horas fue el propio Erick Sánchez, hoy jugador de Pachuca, luego del rechazo de la directiva a la oferta que llegó del Toulouse de la Ligue 1 de Francia. “Me hubiera encantado ir a Europa, es mi sueño y seguiré trabajando para poder cumplirlo; llegó una oferta pero no logró concretarse, ellos sabrán cuándo es el momento indicado”, señaló el futbolista en Fox Sports.

Sumado a ambos testimonios, el sitio “Jóvenes Futbolistas MX” aseguró que pudo confirmar que Pachuca también llegó a rechazar ofertas de Países Bajos por Fernando Álvarez un tiempo atrás y que, al rato, lo transfirió a los Estados Unidos porque los números le cerraban algo más.

Una política de transferencias que sorprende bajo la consideración de que siempre es una buena noticia que el patrimonio del futbol mexicano dé el salto a un futbol tan competitivo como el europeo, que jerarquiza el valor de la producción y formación local.