Hace más de nueve años que Avilés Hurtado llegó a la Liga MX para no marcharse. Tras un gran paso en Atlético Nacional de Medellín, fichó por CF Pachuca y luego vistió las playeras de Chiapas FC, Club Tijuana y Monterrey. En julio del 2021 decidió retornar a Tuzos y actualmente, en el Torneo Clausura 2022, está teniendo un nivel que da que hablar. Lleva 3 goles y 1 asistencia en 7 partidos y es una de las máximas figuras del escolta del campeonato.

Los dirigidos por Guillermo Almada atraviesan un gran momento en lo futbolístico y mucho tiene que ver el aporte del colombiano, quien se ha reencontrado con su nivel. El jugador merecía hace tiempo una racha como esta, ya que aquel penal fallado ante Tigres UANL en la Final del Apertura 2017 lo ha perseguido durante años. Hace algunas horas, en plática con Mediotiempo, reveló su impactante historia de vida y todo lo que tuvo que superar para llegar a donde está.

"La verdad que fue algo duro (inicio de la carrera), pero bonito porque si bien no a todos se les presentan las cosas fáciles, a mí en lo personal me tocó muy difícil, las cosas que me he ganado me las he ganado a pulso y trabajado extra. Eso me hace valorar cada cosa que tengo", admitió Avilés Hurtado. Lamentablemente, sufrió la pérdida física de su padre de muy joven, pero lo utilizó como motivación para salir adelante.

El oriundo de Timbiquí señaló: "Fueron varios factores, primero la muerte de mi papá cuando apenas estaba arrancando. Yo tenía 18 o 19 años y estaba a punto de lograr algo importante y eso me pegó duro. Me dio fuerza y pude salir de ese bache. Ese fue el momento más duro de mi carrera, además de que me rechazaron de varias partes y nunca perdí la fe, nunca me rendí".

¿Por qué Avilés Hurtado utiliza el dorsal 18?

"Cuando llegué acá a Pachuca no pude conseguir la camisa 18 porqué él murió un día 18 y en honor a él uso ese número, y cuando hago un gol me arrodillo, le agradezco a Dios y a él que me da la fuerza para seguir adelante. Su sueño era verme jugar futbol y estar en la Selección, y cuando llegué a la Selección me dio mucha nostalgia porque era su sueño, y bueno, yo sabía que desde arriba está orgulloso de mí", sentenció.