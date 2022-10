Henry Martín se convirtió en uno de los futbolistas más importantes dentro del presente del Club América. El delantero, que también integra la Selección Mexicana, es una de las fijas en el ataque del elenco dirigido por el argentino Fernando Ortiz y ratifica su relevancia en cada duelo.

Pese a que participa en diferentes facetas del juego, el surgido en Itzaes, con pasado en Mérida FC y Puebla, brinda su principal aporte en la valla rival. De hecho, incrementó su promedio de gol y se consolidó como uno de los líderes de goleo del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

En este escenario, existe un detalle que no pasa por alto en la atención de todos los aficionados cada vez que el atacante festeja una de sus conquistas. Esto se debe a que es característico que el jugador de las Águilas muestre los bíceps cada vez que celebra uno de su tantos.

¿Por qué Henry Martín celebra sus goles mostrando los bíceps?

Martín convirtió en un símbolo el hecho de exhibir los músculos de los brazos en cada gol que anota. Sin embargo, muchos fanáticos se preguntan cómo surgió el festejo. Por lo tanto, el propio futbolista se encargó de explicar cuál es el origen de su típica celebración.

Según le explicó a La Afición, tuvo la idea durante una conversación con dos de sus compañeros de equipo. "En un momento, durante una concentración, estábamos platicando con Óscar Jiménez y Carlos Vargas de cómo celebrar, porque no tenía algo que me caracterizara, solo corría al tiro de esquina y abrazaba a mis compañeros", comenzó la historia.

Luego, el goleador agregó: "Entonces, me empezaron a ayudar a buscar algo para hacer. 'No pues estás feo de cara, pierna tampoco. ¿Qué tienes? Pues los bíceps', me dijeron. Y así, dando ideas, no me acuerdo cuál de los dos me dijo que lo hiciera y me gustó el consejo".

De inmediato, el festejo con los bíceps generó un impacto positivo. "Les dije que si anotaba en ese partido celebraría así y justo jugamos, no recuerdo contra quién, anoté, celebré así y ya. Se quedó la marca y me gustó. Me arraigó a la gente. De hecho, hasta me piden fotos y me piden que lo haga. Me da gusto que me identifiquen de ese modo", concluyó.