Pumas 4-1 León: Nicolás Larcamón aseguró que el resultado no fue justo, pero realizó autocrítica

En el partido correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Club León no hizo pie en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México y fue goleado por Pumas UNAM por 4-1. Gustavo Del Prete, Diogo de Oliveira y Juan Ignacio Dinenno (por duplicado) marcaron el camino para los dirigidos por Rafael Puente Jr.

El gol de Lucas Di Yorio que sirvió para el empate parcial rápidamente quedó en el olvido y no alcanzó para que la Fiera se lleve aunque sea un punto de CU. Tras este duro resultado, Nicolás Larcamón realizó un análisis del juego en conferencia de prensa y aseguró que esa diferencia no se vio reflejada en el campo de juego. Aún así, hizo autocrítica...

"Lógicamente el resultado es negativo. Creo que el desarrollo es demasiado castigo y no fue una superioridad tan marcada. Hubo superioridad y esto es de goles, no de merecimientos y hay que construir el funcionamiento que queremos. La valoración del equipo, reitero, el resultado no permite hacer un juicio justo y en general, el resultado del partido y el momento del proceso, que inicia, nos demanda temple, enfoque y tranquilidad", admitió el argentino.

Esta fue la primera derrota de Nicolás Larcamón en el banquillo del León: anteriormente le había ganado a Necaxa por 2-1 en su único compromiso. Ahora, es consciente de que le toca trabajar y mucho para cambiar la cara del equipo; de manera contraria se llevará un nuevo resultado no deseado del Estadio Nemesio Diez cuando visite al Deportivo Toluca en la próxima fecha.

El entrenador sentenció: "Todo inicio de proceso es desafiante, exige soluciones inmediatas y creo que el equipo las da. Un resultado así. Es una racha complicada con un rival que sabe hacer su juego y pagamos la contundencia de Pumas bastante caro. No, (no me cuesta). Hay que jugar los mismos partidos y hay que trabajar".