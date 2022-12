Cruz Azul se encuentra desempeñando un campeonato amistoso de pretemporada como lo es la Copa Sky, el cual sirve para la preparación de los equipos que llevarán a cabo el Clausura 2023 en la Liga MX. Solo un miembro del Grupo A al cual forman parte va a poder llegar a la instancia cúlmine para buscar el título.

¿Cómo quedaron todos los resultados de los juegos afrontados hasta el momento por parte de la "Máquina Cementera"? Comenzó con un empate sin goles ante Necaxa para luego imponerse 2-1 contra Pumas UNAM en las anotaciones de Carlos Rotondi y Rodrigo Cruz. Posterior a la fecha libre, una igualdad en 1 contra Toluca con el gol de Emmanuel Gutiérrez.

Lo que se viene por delante es ni más ni menos que el Clásico Joven para culminar con la primera parte de la competición, de la cual solo un equipo va a poder seguir adelante para medirse ante Chivas de Guadalajara, clasificado con antelación a la final de la Copa Sky. Veamos qué precisa Cruz Azul para arribar al juego cúlmine.

¿Qué necesita Cruz Azul para llegar a la final de la Copa Sky?

Cruz Azul requiere de una victoria para consolidar el primer puesto y así no depender de nadie para jugar la final de la Copa Sky. Aunque no es el único resultado, ya que el empate también les permitiría ser líderes siempre y cuando Necaxa no gane por diferencia de dos goles su compromiso. Cualquier tipo de derrota no le permitirá llegar al juego cúlmine.