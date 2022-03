La barbarie que se vivió durante el Querétaro vs Atlas este sábado en La Corregidora con una bronca monumental en las gradas y que prosigiuió hasta la misma cancha del estadio mundialista en 1986, dejó como extraño sello la ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de los Gallos Blancos.

Mientras el Atlas de inmediato condenó las acciones en sus redes sociales pidiendo una investigación a fondo, su contraparte de Gallos hizo mutis, dejando como último tuit el posteo del minuto 56', reportando la tarjeta amarilla para Enzo Martínez.

El director general de Gallos Blancos salió a la cancha para dialogar con algunos aficionados del Atlas que todavía estaban en el césped de juego.



“Esto no es México, no es futbol, esto no es lo que queremos para nuestro país. Una disculpa, nos duele muchísimo esto y ahora lo que queremos hacer es checar la integridad, que es lo más importante. Va a estar todo bien”.