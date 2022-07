Este miércoles por la tarde, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX emitió un comunicado en donde repartió sanciones para todos los gustos, entre ellas, para Víctor Manuel Vucetich y su auxiliar técnico. Y es que después de la derrota de Rayados contra Santos Laguna dos penales en contra, Aldo De Nigris se expresó con ironía sobre los arbitrajes a través de Twitter.

Después de conocer el castigo que le correspondía a su hermano, Poncho de Nigris explotó en sus redes sociales para acusar a los silbantes y autoridades de "lacras", "ratas" y "tranza", entre otros tantos descalificativos. Y en las últimas horas, el propio actor reveló que también le han impuesto un castigo.

De acuerdo a sus propios Tweets, Poncho de Nigris fue vetado de los estadios del futbol mexicano para ver cualquier partido de la Liga MX. "Me acaban de confirmar que me suspendieron de todos los estadios de Mexico la @LigaBBVAMX, me siento triste pero a la vez no, me pedían chingos de fotos en los estadios y no podía ver los juegos", escribió.

Lejos de terminar con el conflicto, el presentador televisivo acusó a las autoridades del futbol mexicano de censura y corrupción, y avisó que de todas maneras asistirá al Estadio BBVA para presenciar el Rayados vs. América por la Jornada 2 del Torneo Apertura 2022.

"No puedo entrar a ningún estadio de Mexico según la @LigaBBVAMX. Donde quedo la libre expresión? Bola de ratas corruptas. Voy a ir él sábado al gigante de acero a abuchear el himno de la liga y si no me dejan entrar me voy a mi casa a verlo en la alberca climatizada", disparó.