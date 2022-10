En el partido correspondiente a la Vuelta de la Semifinal del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Pachuca derrotó 1-0 a Monterrey en su visita al Estadio Gigante de Acero gracias a un tanto de penal de Avilés Hurtado en los últimos minutos. Con este resultado, el elenco de Hidalgo consiguió su pase a la Final ya que en la Ida había ganado por 5-2.

Justamente el tanto del atacante colombiano de 35 años fue lo que generó la gran polémica de la noche. En su celebración, terminó encarando a los aficionados de Rayados que se encontraban en la grada ubicada atrás del arco defendido por Esteban Andrada y esto no pasó nada desapercibido. Por supuesto, la relación entre las partes ya venía mal por aquel penal volado ante Tigres en 2017...

Todo esto pasó a manos de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX, quien se encargó de investigar los incidentes ocurridos por el mal comportamiento de los fanáticos de La Pandilla. Para sorpresa de muchos, el Pachuca no ha realizado ningún pedido formal ni ha denunciado a Monterrey. Esto ha sido confirmado por Armando Martínez, presidente de la institución, quien reveló el gesto que tuvo Hurtado para con su exequipo.

"Nosotros no hemos pedido ninguna revisión, porque mi jugador (Avilés Hurtado) no se ha acercado conmigo a solicitármelo, ni a decirme nada. Entonces, no hemos pedido ninguna investigación ni ninguna revisión por parte de la Liga MX", sostuvo el directivo de Tuzos, dejando en claro que el colombiano no denunció los insultos racistas que le tocó sufrir en la jornada del domingo.

Más adelante, Martínez completó: "La gente se puso agresiva y tiró vasos y cerveza, pero fuera de eso, no me di cuenta (sobre gritos racistas). No te podría decir si hubo esos gritos, o no... Nosotros estamos en contra de esos actos de discriminación. Imagínate, para los valores que representamos y que hemos manejado toda la vida en la institución y en el club, por supuesto que nunca vamos a aceptar una situación de esas. Tampoco mi gente vio ningún acto de racismo, por eso no hicimos absolutamente nada".