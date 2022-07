Tras una muy importante carrera de casi 15 años en el futbol profesional, Ricardo Osorio es una autoridad para opinar de la actualidad del futbol mexicano, siempre con el objetivo de aportar puntos de vista concretos y sobrios, tal y como era dentro del terreno de juego.

El formado en Cruz Azul vivió los momentos más brillantes de su trayectoria en la Bundesliga, saliendo campeón con una brillante generación del Stuttgart. Hoy junto a Pavel Pardo es uno de sus embajadores en territorio mexicano.

Este domingo 24 de julio, Osorio estuvo invitado a un evento del campeonato alemán en la Ciudad de México, revelando en zona mixta para medios como Bolavip las que considera son algunas áreas de oportunidad en la Liga MX.

"Lo importante es entender qué se puede mejorar. Se quitó una Copa América, se quitó una Libertadores. Eso nos ayudaba a potenciar todos nuestros sentidos, porque vas a jugar contra jugadores importantes. No tengo nada en contra de los extranjeros, pero creo que cinco es lo más sano que tenga la Liga MX por equipo, porque vas a traer calidad y no cantidad", aseguró.

Igualmente, invitó a priorizar las exportaciones de jugadores para que pueden desarrollarse lo antes posible: "Que se vayan a Europa, es lo que más quiero. Que se hable mejor de los futbolistas mexicanos en Europa, porque no estamos con excepción de Rafa Márquez, Hugo Sánchez, Pavel, tu servidor, Salcido, Chicharito... Tampoco hay muchos".

Por último, se mostró muy contento del posible traspaso de Santiago Giménez al Feyenoord, aunque le procupa que no ha tenido tantas oportunidades con el Tri mayor: "Me hubiera encantado que él estuviera ya como titular en la Selección para ir a Europa. ¿Por qué? Porque la Selección te ayuda a tener mejor roce, mayor tranquilidad, ya juegas Mundiales, los nervios no te traicionan, agarras experiencia", dijo el exdefensa de 42 años.

Unas medidas que ya existían

Cuando Osorio daba sus primeros pasos en el balompié profesional, el límite de extranjeros eran cinco por plantilla. Él fue de los más adelantados de su generación en Cruz Azul, ganándose después de un gran Mundial 2006 su boleto al Stuttgart. ¿Alguien podrá pronto repetir su historia de éxito?