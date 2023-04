Tigres UANL dio un golpe de timón de cara a la recta final de las competencias por Liga MX y Concacaf Champions League. Este domingo y tras la derrota contra Mazatlán en condición de local, decidió darle las gracias a Chima Ruíz y otorgarle la conducción del primer equipo a un histórico: Robert Dante Siboldi.

Después del anuncio a través de las redes sociales, el histórico de la institución Felina se presentó este lunes en las instalaciones del Estadio Universitario, donde firmó su contrato y encabezó el primer entrenamiento pensando en los compromisos más inmediatos, con previa presentación de parte de la directiva para con el plantel.

En compañía de Mauricio Culebro y Antonio Sancho, Siboldi fue anunciado y realizó su primera conferencia de prensa como estratega Auriazul, donde una de las consultas que recibió fue acerca de la pelea que mantuvo con Guido Pizarro y Nahuel Guzmán tres años atrás, cuando por entonces era DT de Cruz Azul y se enfrentó a los Tigres en la Copa por México.

"Se queda en el campo (la pelea), yo ni me acoraba, Nahuel me dice que no pasó nada, eso fue producto de lo que pasó de cuando uno siempre quiere ganar, nadie quiere regalar nada, ese momento terminó, pero la gente le toma más relevancia, no pasó nada, nunca hubo nada", declaró el entrenador.

¿Un mensaje para Pizarro?

En otro de los pasajes de la conferencia, Siboldi remarcó que ninguno de los referentes jugará por el apellido, sino que estarán en cancha los que presenten la mejor forma: “No, no tengo compromiso con ninguno (de los líderes), va a jugar el que yo vea que está para jugar. También es importante cómo se plantee el rival, pero también podemos jugar lo más cerca posible de bien para sacar el resultado, el del jueves y el del domingo".