Fidel Kuri, ex dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, ha hablado sobre la situación que lo mantuvo en prisión por más de un año acusado de fraude. En una entrevista con el periodista David Faitelson en su canal de YouTube, Kuri explicó que varios personajes estaban involucrados en su caso, incluyendo al Grupo Salinas, Alejandro Irarragorri, la Federación Mexicana de Futbol y el arbitraje.

“Realmente me secuestraron, dijeron que me encerraran para que no diera guerra”, dijo Kuri sobre su arresto. Ahora, ya en libertad, el exdirectivo pide justicia y afirma que no le debe nada a nadie. Según su versión, pagó una multa de 120 millones de pesos para que su equipo se quedara en Primera y no le debe nada a ningún jugador.

“Todo fue manejado por la Federación Mexicana de Futbol. Por eso estoy pidiendo que me entreguen los documentos. Yo no le quedé a deber a ningún jugador. Le quedó a deber la Federación. A mí me deben dinero, yo sólo me he estado defendiendo”, dijo Kuri.

Kuri también reveló que se ha reunido con la FIFA para buscar justicia en su caso. “Fui a la FIFA. Busqué a Infantino, pero no estaba. Me recibió el director jurídico. Todo me firmaron, me dijeron que iban a empezar una investigación y no quitaré el dedo del renglón hasta que me digan dónde está el dinero que se pagó. Quiero saber si se lo clavaron como están acostumbrados”, explicó.

¿Vuelve a la Liga MX?

Finalmente, Kuri lanzó una advertencia sobre su regreso al futbol mexicano. “Yo sí regresaría al futbol mexicano. Hay que poner orden. Primero porque tengo un compromiso con los veracruzanos. Yo les llevé el equipo y yo lo perdí, absorbo mi responsabilidad y quiero volver”, concluyó.