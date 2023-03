La inesperada e insólita derrota ante Querétaro no cambió nada en el Deportivo Toluca, que se recuperó goleando a Mazatlán por 4-1 en el Estadio Nemesio Diez y sigue firme dentro de los puestos de clasificación directa a la Liguilla. Los aficionados quieren revancha de lo sucedido en el último semestre y conseguir la onceava estrella en este Torneo Clausura 2023 de Liga MX.

Sin embargo, como todo futbolero sabe, es fundamental cómo se enfoca el plantel en la interna para poder lograr objetivos como éste. Un experimentado jugador, que actualmente es suplente en la consideración de Ignacio Ambriz, realizó una contundente declaración en conferencia de prensa que desnuda al vestidor de los Diablos Rojos. ¿Para bien o para mal?

Hablamos de Fernando Navarro, quien a sus 33 años acepta no ser titular a pesar de su jerarquía y tira para adelante: "Somos profesionales y estamos en un deporte de equipo, y lo más importante siempre tiene que ser los resultados del mismo, no podemos estar pensando en lo individual antes que lo del equipo, entonces, si estás dentro de la cancha o si te toca entrar de cambio, das tu máximo, siempre por el bien del equipo".

"He estado en muchos equipos que afortunadamente hemos llegado a finales, he perdido algunas, las he ganado también y lo más importante siempre es que todos estén ‘jalando para el mismo lugar’ y eso se consigue solamente con humildad y poniendo siempre al equipo por delante, entonces creo que si seguimos haciendo eso y poniendo todo nuestro esfuerzo por conseguir victorias independientemente de quién haga el gol, el equipo tiene mucho futuro. Si logramos trabajar con humildad, el equipo está para cosas grandes", explicó el ex-León, dejando en claro que aporta un granito de arena desde su lugar y no pone mala cara.

Fernando Navarro halagó a la afición del Toluca

"Desde el primer partido creo que llegué acá han mostrado su apoyo y creo que nosotros hemos correspondido desde la cancha. Pero por más que sé que son incondicionales y estamos muy agradecidos, sabemos que la responsabilidad de crear ese vínculo y de ese ambiente en el estadio es más de nosotros, porque evidentemente se transmite lo que hay dentro de la cancha hacia afuera. Estoy muy contento, muy agradecido sobre todo con ellos. Ya llevaba mucho tiempo Toluca sin tener este vínculo con la afición y yo, poder ser parte de este equipo que tiene ese vínculo, es una satisfacción muy grande, eso nos motiva a seguir por el mismo camino y con esa responsabilidad de seguir con ese ambiente", sentenció Navarro.