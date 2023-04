Rogelio Funes Mori no se guardó nada y declaró que los árbitros no miden con la misma vara las jugadas de La Pandilla.

Rayados ha ingresado en un importante bache en la recta final de la temporada regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, incluso poniendo en jaque el superliderato en la tabla general de posiciones, donde el Club América todavía tiene posibilidades de arrebatarle el primer lugar.

Este domingo, La Pandilla cayó en condición de local ante Santos Laguna en un partido más que polémico. Pues cuando el encuentro se encontraba empatado 1-1 cuando el árbitro Marco Antonio Ortíz decidió expulsar a Rogelio Funes Mori después de amonestarlo en primera instancia por una aparente simulación, para luego mostrarle la segunda tras una protesta del delantero.

El día después de la derrota, el goleador histórico de La Pandilla se mostró enojado frente a los micrófonos. A pesar de confesar que le pidió perdón a sus compañeros porque "perjudiqué a mi equipo y al planteo del profe Vuce", disparó contra los árbitros de la Liga MX al considerar que no se juzga a Monterrey igual que al resto de los clubes.

"Creo que fue una decisión no acertada por el árbitro pero me vio a mí y decidió expulsarme. Parece que no (se mide con la misma vara), como te digo, siempre es contra Rayados, entonces eso cansa un poco", declaró el futbolista del Tri a la salida del entrenamiento.

Para fundamentar su sentir de ser perjudicados, Funes Mori puso como ejemplo la jugada donde Luis Cárdenas terminó fracturado: “Si, obviamente la entrada contra Mochis (Luis Cárdenas) fue un exceso, fuerza desmedida y no fueron ni al VAR a verla, está claro que si hubiésemos sido nosotros quizá ni la revisaban ni expulsaban. Entendemos a los árbitros, a veces nosotros los jugadores no ayudamos, pero también ellos deben tener autocrítica”.

¿Qué le dijo Rogelio Funes Mori a Marco Antonio Ortíz Nava?

"Le dije una verdad (al árbitro), le dije que por qué siempre contra Rayados le quieren buscar la quinta pata al gato, parece que se sintió ofendido y me terminó expulsando. Así son las reglas y nada más, hay que seguir adelante y nos quedan dos partidos muy importantes”, fue la versión de FM.