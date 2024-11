Por la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, la Selección Mexicana salvó su honor al golear 4-0 a Honduras y avanzar a semifinales, donde se medirá ante Canadá. Pese a la derrota 2-0 en la ida, el equipo se repuso y dio una muestra de carácter.

Sin embargo, pese a a la algarabía de avanzar de instancia, una voz autorizada del futbol mexicana habló y arremetió contra Javier Aguirre. Y se trata ni más ni menos que Hugo Sánchez, 9° máximo goleador del Tri con 29 anotaciones en 58 partidos.

En diálogo con TUDN, el ex jugador habló de la nueva etapa del Vasco en el equipo. “No me corresponde darle un consejo a Aguirre, tiene mucha experiencia, es el mejor entrenador que ha tenido México y ahora mismo lo considero el mejor”, inició.

Y continuó: “Aceptó ese regreso por amiguismo, porque la ‘Bomba’ (Juan Carlos Rodríguez) y él son buenos amigos y hay un buen contrato, pero creo había otras opciones más llamativas e interesantes”. Cabe señalar que Rodríguez es el Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

Y siguió con su reflexión: “Javier ya estuvo en dos mundiales y no hubo gran cosa. Le están dando una tercera oportunidad y eso entristece mucho a alguien que tiene muchísima ilusión”. “Pero esta ilusión se ha diluido, porque realmente no tenemos los dirigentes que el futbol mexicano merece”, completó.

Hugo Sánchez habló de la falta de liderazgo en México

Lejos de apaciguarse, no dudó en realizar un duro mensaje a todo el entorno de la Tri: “Nos está haciendo falta mucho liderazgo en México, no nada más en futbol y en el deporte, sino en todos los puestos importantes que México tiene. Falta liderazgo y no tenemos muchos líderes en México lamentablemente como sí pasaba en otras situaciones”.