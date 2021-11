En 2021 se cumplieron ya 70 años de la única ocasión en que el Atlas se consagró campeón de liga en la temporada 1950-51 y también 22 años de la única vez que llegaron a la final en el torneo Verano 1999. La cadena de años sin lograr el título de liga es larga y pesada, y será un error que la actual generación la cargue, advirtió Erubey Cabuto, exportero de los Zorros.

Erubey Cabuto, portero subcampeón del Verano 1999, recordó que para llegar a aquella final estuvieron pensando en el campeonato de 1951. "Durante todo el torneo estuvimos peleando por este objetivo tan importante para nosotros, en la final mucha gente hizo ese tipo de observaciones, ‘vamos por la Copa que ya tenemos mucho tiempo sin ella, son muchos años’, pero al final cuando estás en el campo te olvidas y tratas de dar lo mejor de ti para sacar un buen resultado".

En ese sentido, Erubey Cabuto, quien debutó para el Atlas en 1997 y se mantuvo en el club hasta 2002, hizo una sugerencia a los Zorros dirigidos por Diego Cocca. “Si me dices qué consejo le puedo dar a los chavos, es que vivan el momento, que gocen, que disfruten, y que tomen con seriedad y profesionalismo a la institución. El lugar en el que están y el anhelo que tienen ellos por ser campeones, porque al final todos queremos campeonar, ya la historia ahí quedó, ahí está, pueden hacer un nuevo futuro".

Diferentes generaciones del Atlas

A sus 46 años de edad y a 15 de haber jugado su último partido en la primera división mexicana, Erubey Cabuto pidió no comparar a la generación subcampeona de 1999 con la que busca pasar a semifinales contra el Monterrey. "Son momentos distintos y jugadores distintos y no se vale comparar, al fin y al cabo no está en mí o en nadie decir quién es mejor o peor, al final lo que se debe de hablar es como equipo y como equipo deben de hacerlo valer", dijo el exportero en entravista para Mediotiempo.

Erubey Cabuto comentó la coincidencia de que este Atlas del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX fue segundo lugar al igual que el del torneo Verano 1999: “Si me hubieras preguntado a inicios de este torneo a lo que podría llegar Atlas sí me hubiera sonado como a broma, al final de cuentas todos pelean a llegar a lo más alto y Atlas en ese sentido estuvo luchando, fue de menos a más, sin embargo, considero que el puesto que ocupó hasta el último partido fue ganado a pulso, le costó bastante, y es un serio candidato al título"