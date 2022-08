Hace unos instantes América se impuso por 3-0 contra Pumas en una nueva edición del Clásico Capitalino en el Estadio Universitario. Por otro lado, tras el encuentro, Fernando Ortiz se mostró orgulloso de su equipo y marcó que desde el primer minuto fueron ellos los que salieron a buscar la victoria.

Desde el inicio de la temporada, las Águilas de Coapa no habían podido demostrar que querían dar pelea en el campeonato, a pesar de haber tenido grandes amistosos contra el Real Madrid y Manchester City. Debido a esto necesitaban una victoria contundente y el clásico les llegó en el momento justo.

Y en el Estadio Universitario, América se quedó con el Clásico Capitalino tras derrotar por 3-0 a Pumas gracias a los goles de Diego Valdez, Jonathan Rodríguez y Alejandro Zendejas. Por otro lado, luego del partido, el Tano Ortiz volvió a ratificar que siempre confió en su jugadores a pesar de que no se hayan dado los resultados en las jornadas anteriores.

“Son apreciaciones que uno no puede llegar a sentir cuando uno no sabe cómo está mi persona dentro del plantel. Lo dije y lo vuelvo a manifestar, yo no tengo dudas de mis jugadores porque los veo a diario y los resultados quizás no se daban”, marcó el entrenador argentino en conferencia de prensa. Por otro lado, el timonel americanista habló del partido y afirmó que hubo un solo equipo que quiso ir por la victoria.

“Con el rival hicimos un lindo partido, hicimos un lindo partido. Tal cual planificamos en la semana, tal cual salió. Creo que dentro del campo de juego hubo un solo equipo que quiso ganar, sin menospreciar al rival. Tengo mucho respeto por ellos, pero desde el minuto cero creo que América tenía ganas de llevarse los tres puntos y lo pudimos lograr”, finalizó Fernando Ortiz.