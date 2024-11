Ya es oficial. Durante la tarde de este sábado 23 de noviembre, Santos Laguna hizo oficial la contratación de Fernando Ortiz como su nuevo DT de cara al 2025. Así, los Guerreros encontraron al reemplazante de Ignacio Ambriz, el cual se marchó una vez finalizada la participación lagunera en el Apertura 2024.

En ese sentido, la institución realizó en sus redes sociales el anuncio oficial de la llegada del ex DT de América y Rayados. Vale destacar que el Tano regresará a Santos Laguna tras 16 años, ya que anteriormente defendió los colores del club como jugador consagrándose campeón del Clausura 2008.

Naturalmente, algunos aficionados del equipo torreonense reaccionaron a la noticia y advirtieron qué es lo que necesitará el timonel de 46 años para tener éxito. Al respecto, los fanáticos que se expresaron hicieron hincapié en la necesidad de sumar refuerzos con el objetivo de darle un salto de calidad a la plantilla para volver a pelear en los primeros planos de la Liga MX.

“Fichen jugadores. No hay ni para ganar en la Liga de Expansión. Fichen jugadores top de la propia liga para ganar. No es solo el DT”, señaló un usuario en X (ex Twitter). Asimismo, otros agregaron: “Si no le traen refuerzos de experiencia y calidad va a seguir siendo la misma historia de los últimos años”, “ahora traigan buenos jugadores, el entrenador no juega”, “Ya nada más faltan los refuerzos” y “ahora lo que se ocupa, jugadores de calidad, con huevos y que sepan jugar al futbol”.

Vale destacar que Santos Laguna finalizó en el último lugar de la clasificación del Apertura 2024 con apenas 10 unidades en 17 partidos. Por ende, los Guerreros ya no contarán con más actividad profesional en lo que resta de este año y volverán al ruedo en el Clausura 2025.

¿Cómo le fue a Fernando Ortiz en su paso por América y Rayados?

Fernando Ortiz tendrá su tercera experiencia en un club de la élite mexicana luego de su paso por América (2022-2023) y Rayados (2023-2024), equipos de los cuales se marchó con la gran cuenta pendiente de coronar con un título.

Por un lado, el timonel sudamericano dirigió 44 encuentros en las Águilas, equipo con el que obtuvo un saldo de 26 victorias, 10 empates y 8 derrotas. Sus mejores resultados en Coapa fueron las semifinales alcanzadas en el Apertura 2022 y Clausura 2023.

Fernando Ortiz no ha podido consagrarse campeón en su carrera como entrenador hasta el momento. (Getty Images)

Posteriormente tomó el mando de Monterrey, conjunto al cual dirigió en 61 oportunidades con 35 victorias, 10 empates y 16 derrotas. Allí también logró llegar, como máximo, a semifinales, instancia que alcanzó en la Leagues Cup 2023, Concachampions 2024 y Clausura 2024.