En el día de hoy, Necaxa dio una de las grandes muestras de futbol de la jornada 11 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX luego de que haya derrotado por a Pumas por 3-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Por otra parte, tras la victoria, el entrenador de los Rayos habló en conferencia de prensa y comentó que en algún momento le gustaría devolverle algo a los Universitarios.

Los de Aguascalientes no tuvieron piedad luego de llevarse poder delante a los Azul y Oro, a pesar de que el Luis Malagón tuvo que trabajar más de la cuenta en el inicio del partido. A pesar de esto, el equipo de Lozano fue eficaz en las pocas jugadas generadas en la primera mitad y supieron ser ordenados para cerrar el encuentro rápidamente.

Por otra parte, la victoria de Necaxa sorprendió a propios y extraños ya que Pumas venía de remontar un 0-3 por los cuartos de final de la Concachampions ante New England Revolution. Por otro lado, tras la victoria ante los Universitarios, el entrenador de los Rayos se rindió ante Andrés Lillini y dijo que le gustaría entrenar a Pumas en un futuro.

“Andrés ha hecho un gran papel. Ha hecho las cosas de manera formidable. Me encantaría que Andrés pudiera cumplir sus objetivos con este club más que nada. Ahora me debo a Necaxa. Estoy muy agradecido por esta oportunidad, pero todo lo que pude lograr como futbolista se lo debo a Pumas y creo que algún día me tocará poder regresarle a Pumas un poquito de todo lo que me dio”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Jaime Lozano y su paso por Pumas UNAM

Sin duda Jaime Lozano tiene un amor relación muy fuerte con Pumas debido a que se formo con ellos y logró tres ciclos con los Universitarios. El más exitoso fue entre 2002 y 2004 donde logró alcanzar el Campeonato Clausura y Apertura en 2004, el Campeón de Campeones de la temporada 2003-2004 y el Trofeo Santiago Bernabéu en 2004. Cabe destacar que con el jersey Azul y Oro disputó 155 partidos oficiales por la Liga MX.