El Grita México Apertura 2021 de la Liga MX aún no acabó, y mientras tanto, ya se mueve con fuerzas el mercado de fichajes de invierno rumbo al Torneo Clausura 2022. Los clubes aztecas moverán piezas buscando volver a ser protagonistas, y más en aquellos casos donde urge la obtención de un nuevo título.

En este escenario se encuentra parado el Club América, quien ya tiene amarrada a su primera gran incorporación para el próximo campeonato. Después de lo que fue la eliminación en los cuartos de final de la Liguilla a manos de Pumas UNAM, las Águilas tendrán como pocos la presión de alzarse con un nuevo trofeo.

Santiago Solari, en el mano a mano que le concedió a José Ramón Fernández en el predio de Coapa para ESPN, fue consultado (entre otras cosas) por tres refuerzos que pediría en este periodo de transferencias, y el entrenador argentino pateó el balón fuera de la cancha ironizando sobre tres estrellas del futbol mundial.

"¿Tres refuerzos que pedirías como un regalo de navidad?", consultó el experimentado periodista: "Bueno a ver, Haaland, Mbappe y Vinicius, te los he nombrado eh (risas), con todo el respeto y el cariño por nuestros jugadores". ¿Y del mercado mexicano?, repreguntó Joserra. "No, ahí ya me voy a contener".

Cayó el primer refuerzo del América

En las últimas horas, el Club América acordó la llegada de Diego Valdés como primer refuerzo para el Clausura 2022. De acuerdo a información a la que accedió Águilas Monumental y Bolavip, el vínculo será por dos años con opción de renovación a uno más en base a objetivos deportivos cumplidos.