Marco Fabián vive días especiales, aunque por razones de lo más diversas. El experimentado mediocampista estuvo mucho tiempo inactivo por no poder encontrar club, pero finalmente selló su regreso a la Liga MX y firmó con Mazatlán FC. Sin embargo, también afrontó un difícil momento familiar del que se refirió en sus redes sociales.

El ex futbolista de la Selección Mexicana es optimista respecto a su nueva etapa, e incluso no descarta volver a vestir la camiseta del Tri. Por lo pronto, el mediocampista realizó su debut con la camiseta de Mazatlán, no en un partido oficial sino en un amistoso frente a Santos Laguna por la Copa del Pacífico.

Marco Fabián ya comienza a dar detalles de su calidad, ya que marcó un buen gol en la victoria de Mazatlán por 2-1 en el estadio Kraken, donde la Ola Morada se quedó con el trofeo. El mediocampista ingresó en la segunda parte, y a los pocos minutos, se metió en el área para tocar de primera un centro desde la izquierda.

El jugador surgido en Chivas venció la resistencia de Carlos Acevedo y festejó con efusividad su primer gol luego de una larga inactividad. Además, también hubo dedicatoria para su abuelo, quien falleció días atrás. La cuenta de Twitter del Mazatlán se hizo eco de la conquista y escribió: “Primer balón con la morada, primer gol. ¡Venga, @marcofabian_10! Sabemos que es especial”.

Benedetti también se estrenó

Por su parte, el colombiano Nicolás Benedetti, también flamante refuerzo, hizo lo propio y convirtió su primer gol con dicha camiseta. Mazatlán sumo así su primera victoria en el semestre, ya que viene de dos derrotas en el arranque del Clausura 2022, donde adeuda un encuentro frente al América.

Santos Laguna también puede jactarse de un estreno goleador, ya que Leo Suárez, ex de las Águilas, marcó un golazo de tiro libre para sellar el descuento de su equipo, que ya lleva cuatro encuentros sin poder ganar.